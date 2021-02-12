Адвокаты Трампа за день изложат в Сенате США аргументы против импичмента

Адвокаты бывшего президента США Дональда Трампа собираются изложить аргументы в рамках процедуры импичмента в Сенате за один день вместо двух, написал WSJ.

Каждой из сторон предоставляется по 16 часов. Использовать можно не более восьми в день. Сторона обвинителей начала приводить свои доводы в среду, 10 февраля. Мероприятие завершилось вечером следующего дня, рассказал сайт «Политика сегодня».

В пятницу состоится начало выступления стороны защиты. Советник предвыборного штаба Трампа Джейсон Миллер отметил, что адвокаты Дэвид Шон и Брюс Кастор планируют использовать всего один день. Они не уточняли, сколько часов может занять изложение позиции.