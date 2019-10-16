Адвокаты назвали троллингом сообщения о 13 уголовных делах против Порошенко
Адвокаты назвали бесперспективными и «юридическим троллингом» 13 уголовных дел против экс-лидера Украины Петра Порошенко. Об этом сообщило РИА ФАН.
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Адвокаты Игорь Головань и Илья Новиков заявили, что не одно из заведенных дел юридически не обоснованы.
«Портнов, выступающий как частное лицо, заявляет, что против экс-президента заведено 13 уголовных дел. Мы заявляем, что ни одно из этих дел не является достаточно юридически обоснованным, и не имеет судебной перспективы. Все это — не более чем пиар самого Портнова и тех представителей нынешней власти, которые за ним стоят», — сказал Головань.
Согласно данным сайта «Царьград», адвокаты назвали компанию против Порошенко «юридическим троллингом». Также они подали в Панамский суд иск против Портнова — за предоставление суду заведомо ложных сведений.