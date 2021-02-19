Адвокаты Януковича обжалуют постановление Рады о виновных в гибели людей на Майдане

Защита экс-президента Украины Виктора Януковича обжалует постановление Верховной рады о «Революции достоинства». В нем говорится, что люди на Майдане в 2014 году погибли по его вине.

«Постановление Верховной рады о государственном перевороте 2014 года является антиконституционным и в ближайшее время будет обжаловано нами в украинских судах, а в случае необходимости — и в Европейском суде по правам человека», — рассказал ТАСС представитель украинского адвокатского объединения «Авер Лекс».

Юристы считают, что постановление Рады противоречит Конвенции по правам человека. В «Авер Лекс» напомнили, что депутаты приняли документ, в котором говорится о противоправных действиях некоторых правоохранителей, но «полностью игнорируют умышленные убийства по меньшей мере 13 сотрудников митингующими».

На этой неделе Верховная рада приняла прошлогоднее постановление о «Революции достоинства». Согласно этому документу, во время государственного переворота на Украине в 2014 году люди погибли по вине Януковича и милиционеров «Беркута».