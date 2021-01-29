Адвокаты Януковича не подтвердили обвинение в госизмене

Защита экс-президента Украины Виктора Януковича опровергла информацию о предъявлении ему обвинений в государственной измене из-за Харьковских соглашений. Никаких оснований подозревать политика в таком преступлении нет, считают они.

Адвокаты Януковича заметили, Государственное бюро расследований Украины «в очередной раз распространило неправдивую информацию» насчет их клиента. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на распространенное «Авер Лекс» заявление. Адвокатское объединение представляет интересы политика.

«Никакие подозрения не вручались», — подчеркнули юристы.

Они добавили, что у ГБР нет оснований подозревать Януковича в государственной измене в связи с Харьковскими соглашениями. Защита бывшего президента Украины напомнила, что перед ними правительство Юлии Тимошенко подписало с Москвой «заведомо невыгодные для Украины соглашения».

«Предусмотренная ими цена на газ была выше, чем для любой другой страны Европы, это просто убивало экономику Украины», — указано в заявлении.

В «Авер Лекс» добавили, что межгосударственное соглашение в апреле 2010 года Янукович подписал, чтобы свести такой ущерб к минимуму. Договор предполагал снижение газовых цен примерно на 30%, а Киев благодаря ему экономил миллиарды долларов и получил возможность увеличить социальные выплаты населению.

При подписании соглашений, подчеркнули юристы, Янукович действовал в рамках законов и интересов Украины. Не предусматривал документ и увеличения контингента Черноморского флота РФ в стране.

«Россия никогда не достигала лимитов, установленных Соглашением о Черноморском флоте от 1997 года», — сказали адвокаты. В одностороннем порядке этот документ расторгнуть нельзя — так составлен первоначальный текст соглашения.