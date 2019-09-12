  • Адвокаты Concord Management заподозрили прокуроров США в бездоказательном обвинении РФ

    12 сентября 2019, 14:36

    Алена Макаренко

    Адвокаты российской компании Concord Management and Consulting уличили прокуроров США в недобросовестности. Соответствующее заявление они сделали в новом документе, который представили суду округа Колумбия 10 сентября 2019 года, сообщило РИА ФАН.

    Государственных обвинителей заподозрили в манипулировании фактами, игнорировании постановлений суда, избирательном цитировании судебных заключений и грубых противоречий в собственных заявлениях.

    «Правительство пытается избирательно цитировать и искажать заявления суда относительно того факта, что обязанность ответчиков зарегистрироваться по законам о регистрации иностранных агентов и о федеральных избирательных кампаниях требуется доказать», — отметили адвокаты.

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    Сторона гособвинения считает, что сотрудники Concord Management и «Агентства интернет-исследований» (АИИ) через соцсети якобы присоединились к «кампании по дезинформации» перед американскими выборами в 2016 году. При этом следователи руководителя ФБР США Роберта Мюллера обвинили российскую компанию во вмешательстве, но не представили ни одного доказательства.

    В свою очередь адвокаты Concord Management доказали, что позиция стороны обвинения — нелепая.

    Очередное досудебное заседание пройдет 16 сентября.