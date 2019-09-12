Адвокаты Concord Management заподозрили прокуроров США в бездоказательном обвинении РФ

Государственных обвинителей заподозрили в манипулировании фактами, игнорировании постановлений суда, избирательном цитировании судебных заключений и грубых противоречий в собственных заявлениях.

«Правительство пытается избирательно цитировать и искажать заявления суда относительно того факта, что обязанность ответчиков зарегистрироваться по законам о регистрации иностранных агентов и о федеральных избирательных кампаниях требуется доказать», — отметили адвокаты.

Мюллера заподозрили в ложных показаниях по делу о «вмешательстве РФ» в выборы США Подробнее

Сторона гособвинения считает, что сотрудники Concord Management и «Агентства интернет-исследований» (АИИ) через соцсети якобы присоединились к «кампании по дезинформации» перед американскими выборами в 2016 году. При этом следователи руководителя ФБР США Роберта Мюллера обвинили российскую компанию во вмешательстве, но не представили ни одного доказательства.

В свою очередь адвокаты Concord Management доказали, что позиция стороны обвинения — нелепая.

Очередное досудебное заседание пройдет 16 сентября.