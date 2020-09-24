Адвоката Колесниковой задержали за административное нарушение

Адвоката члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой задержали за административное правонарушение. Сейчас Людмила Казак находится в РУВД.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУВД Минска.

«Адвокат оппозиционерки Колесниковой Людмила Казак задержана за административное правонарушение и находится в РУВД», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее на tut.bу появилась информация, что Казак в четверг днем перестала выходить на связь. По словам адвоката Виктора Мацкевича, в 13.50 (совпадает с московским) она рассталась со своей коллегой, с которой встречалась на улице Коммунистической, так как торопилась на судебное заседание.

«В суд она не приехала. Машина припаркована на Коммунистической, закрыта», — рассказал Мацкевич.

На днях Колесниковой продлили арест до 8 ноября. Ей предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти.