Адвоката Бабарико и Колесниковой лишили лицензии

Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности в Белоруссии лишила лицензии Александра Пыльченко. Он защищал интересы экс-кандидата в президенты республики Виктора Бабарико и члена президиума координационного совета оппозиции Марии Колесниковой.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на Минюст Белоруссии, комиссия изучила работу Пыльченко и адвоката Юлии Леванчук.

«По итогам рассмотрения Квалификационная комиссия пришла к выводу, что действия адвокатов являются дискредитирующими звание адвоката и адвокатуру, что относится к проступку, не совместимому со званием адвоката, и влечет прекращение действия лицензии», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

По данным агентства, в штабе Бабарико подтвердили, что у Пыльченко отобрали лицензию. В Минюсте считают, что он вводил общественность в заблуждение относительно полномочий государственных органов, отпускал некомпетентные комментарии и призывал к нарушению закона.

В Белоруссии после президентских выборов 9 августа начались массовые протесты несогласных с результатами голосования. По данным ЦИК, победу одержал действующий президент Белоруссии с результатом 80,1%. Его соперница Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10,1% избирателей. Оппозиция сформировала координационный совет. Протесты продолжаются в белорусских городах уже третий месяц.