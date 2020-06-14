Адвоката арестовали на Украине по делу о взятке в $6 млн

Адвоката обвиняют в покушении на дачу взятки руководителям двух антикоррупционных ведомств страны — директору Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику и руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому. Он может быть одним из трех человек, кто просил посодействовать в прекращении следствия против главы энергетической компании Burisma Николая Злочевского.

«Применить к подозреваемому Кичу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней со дня фактического задержания, то есть до 10 августа 2020», — заявила судья.

Обвиняемый может выйти под залог, если внесет 40,3 миллиона гривен (1,5 миллиона долларов).

На слушаниях в суде Кича свою вину не признал. Он заявил, что деньги на взятку не собирал. Купюры, которые изъяты в качестве вещественного доказательства, адвокат не трогал. Кроме того, по его словам, он не присутствовал при передаче денег.

По версии следствия, взятка предлагалась за закрытие дела о растрате имущества и отмывании доходов.

Ранее компания Burisma отрицала любую причастность к покушению на дачу взятки руководителям антикоррупционных органов. В организации также опровергли сообщения ряда украинских СМИ, что Кича занимает в ней пост главы правового управления.

Бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера признали на Украине непричастными к взятке.