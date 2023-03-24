Мир 24 марта 2023, 22:04 Адвокат заявил, что Артема Усса могут отправить в одну из самых страшных тюрем США Адвокат Тихомиров: Уссу-младшему грозит до 70 лет тюрьмы в США Соцсети

Читать 360tv в

Сына губернатора Красноярского края Александра Усса Артема могут отправить в одну из самых страшных тюрем США в случае экстрадиции, заявил РИА «Новости» его адвокат Алексей Тихомиров. Юрист добавил, что согласно предъявленным обвинениям бизнесмену грозит до 70 лет лишения свободы.

«Обвинение было построено на фальшивых доказательствах, но в США по этим статьям предусмотрено до 70 лет тюрьмы», — отметил собеседник агентства.

Реклама

По его словам, правозащитники провели консультации с американскими юристами. После беседы стало ясно — Артема Усса в случае экстрадиции могут поместить в одну из самых страшных тюрем Нью-Йорка — центр содержания под стражей Метрополитен.

Тихомиров рассказал, что в этом месте надзирателей часто обвиняют в избиениях заключенных, а порядки внутри устанавливают банды. Юрист уточнил, что в Метрополитен отправляют осужденных по громким делам, включая убийц, педофилов, террористов и сексуальных маньяков.

Один из адвокатов Усса подтвердил, что подзащитный скрылся из-под домашнего ареста в Италии. Осенью предпринимателя задержали по запросу властей США. Его подозревают в нарушении антироссийских санкций.