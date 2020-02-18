Адвокат Винника потребовал публичных слушаний

Адвокат убеждена, что закрытый процесс — «это способ скрыть истинное отсутствие доказательств против Александра и не позволить общественности и СМИ узнать, что происходит в действительности в деле Александра Винника»

Константопулу сообщила, что будет «настаивать, чтобы соблюдалось право Александра Винника на проведение публичного слушания».