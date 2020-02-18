Адвокат Винника потребовал публичных слушаний
Защита россиянина Александра Винника добивается публичных слушаний по его делу. Об этом сообщил RT со ссылкой на адвоката подсудимого Зои Константопулу.
Адвокат убеждена, что закрытый процесс — «это способ скрыть истинное отсутствие доказательств против Александра и не позволить общественности и СМИ узнать, что происходит в действительности в деле Александра Винника»
Константопулу сообщила, что будет «настаивать, чтобы соблюдалось право Александра Винника на проведение публичного слушания».