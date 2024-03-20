Мир 20 марта 2024, 18:29 Адвокат Трапаидзе заявил, что в выходе России из ООН нет смысла

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России не стоит прекращать взаимодействие с ООН, лучше оставить эту площадку. Таким мнением поделился в эфире радиостанции «Говорит Москва» адвокат, доцент МГИМО Константин Трапаидзе.

По его словам, этого ждут не только за границей, но и некоторые политики в России. Однако нет никакого смысла в том, чтобы выходить из ООН. Оставшись, Россия ничего не потеряет в любом случае. Независимо от того, что какие шаги предпримут в организации, это мало отразится на политике страны.

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«Мы можем спокойно смотреть в будущее, даже если там будет единогласное решение по принятию шагов по отношению к России, потому что, во-первых, это не предусмотрено уставом ООН, во-вторых, для России тогда ООН не будет иметь никакого значения, я думаю, что ООН не будут стрелять себе в ногу», — подчеркнул адвокат.

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