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    17 января 2021, 10:12

    Адвокат Трампа раскрыл подробности дела об импичменте

    Анастасия Калинина

    Адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани раскрыл подробности дела об импичменте. По линии защиты он намерен представить доказательства мошенничества на выборах президента. Об этом он рассказал телеканалу ABC News.
    Адвокат Трампа раскрыл подробности дела об импичменте

    «Я задействован сейчас. <…> Это то, над чем я работаю. <...> Если они решат довести дело до суда, он должен отклонить импичмент как полностью незаконный. Это единственный импичмент, который прошел за сколько — два дня, три», — приводит телеканал его слова.

    Руди Джулиани вошел в команду защиты президента по делу об импичменте. Помимо заявления о незаконности импичмента, адвокат планирует предоставить доказательства мошенничества на президентских выборах. Юрист отметил, что противники Трампа расценивают его заявления о мошенничестве как подстрекательство к насилию.

    Однако если удастся доказать, что мошенничество действительно было, слова Дональда Трампа станут легитимной точкой зрения. Сам адвокат не считает высказывания своего клиента подстрекательством, потому что там не было побуждения к незамедлительным действиям.

    Джулиани уточнил, что существуют разные мнения касательно того, как президент должен подойти к своему второму импичменту. Кроме того, в рамках действующей Конституции, президент может помиловать сам себя.