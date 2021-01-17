Адвокат Трампа раскрыл подробности дела об импичменте

«Я задействован сейчас. <…> Это то, над чем я работаю. <...> Если они решат довести дело до суда, он должен отклонить импичмент как полностью незаконный. Это единственный импичмент, который прошел за сколько — два дня, три», — приводит телеканал его слова.

Руди Джулиани вошел в команду защиты президента по делу об импичменте. Помимо заявления о незаконности импичмента, адвокат планирует предоставить доказательства мошенничества на президентских выборах. Юрист отметил, что противники Трампа расценивают его заявления о мошенничестве как подстрекательство к насилию.

Однако если удастся доказать, что мошенничество действительно было, слова Дональда Трампа станут легитимной точкой зрения. Сам адвокат не считает высказывания своего клиента подстрекательством, потому что там не было побуждения к незамедлительным действиям.

Джулиани уточнил, что существуют разные мнения касательно того, как президент должен подойти к своему второму импичменту. Кроме того, в рамках действующей Конституции, президент может помиловать сам себя.