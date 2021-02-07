Адвокат Трампа попросил прервать импичмент из-за Шаббата

Адвокат бывшего президента США Дональда Трампа Дэвид Шон попросил сенат прервать процедуру импичмента экс-президента США вечером 12 февраля из-за Шаббата. Он иудей, поэтому не сможет работать после захода солнца в пятницу. Ему пошли навстречу.

«Я приношу извинения за неудобства, которые, безусловно, причинит другим людям, участвующим в этом процессе, моя просьба о том, чтобы процедура импичмента не проводилась во время еврейской субботы», — приводит The New York Times текст письма Шона сенаторам.

К просьбе юриста отнеслись с пониманием и уважением. Представитель лидера демократического большинства в сенате Чака Шумера Джастин Гудмэн отметил, что процедуру прервут, однако не пояснил, как это собираются сделать. Если сенаторы просто ускорятся, то это будет самый быстрый импичмент в истории Соединенных Штатов.

После штурма Капитолия сторонниками Трампа палата представителей объявила импичмент бывшему американскому лидеру. Новый президент США Джо Байден эту инициативу поддержал. Сам Трамп не захотел лично присутствовать на процессе. Он планирует передать в сенат свою речь в письменном виде.