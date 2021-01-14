Адвокат Трампа объяснил слова о поединке примером из «Игры престолов»

Адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани сослался на сериал «Игра престолов», отрицая призывы к сторонникам действующего президента США к погромам и насилию. По словам Джулиани, его заявления неправильно интерпретировали.

Об этом адвокат говорил во время интервью The Hill. Журналист издания Бретт Сэмьюэлс опубликовал выдержки из беседы в Twitter.

Джулиани назвал «Игру Престолов» «документальным сериалом о вымышленной средневековой Англии». Он вспомнил момент, когда герой Тирион Ланнистер искал себе чемпиона, который бы сражался за него. Юрист отметил, что, говоря о «суде поединком», в публичном выступлении имел в виду только легальное столкновение сторон.

«Это не было речью, разжигающей эмоции. <…> Очень типично для лживой прессы вырывать слова из контекста», — заявил Джулиани. Речь шла о трактовке его слов в качестве призыва штурмовать Капитолий.

По мнению адвоката, Трамп не в ответе за то, что произошло в Вашингтоне после его речи. Джулиани назвал штурм Капитолия провокацией антифашистских движений. ФБР посчитало эту версию маловероятной.

Трамп в последнем на сегодняшний момент выступлении заявил, что его настоящие сторонники не могут поддерживать политическое насилие и обижать своих соотечественников. Американский лидер подчеркнул, что виновные в беспорядках понесут ответственность.

Во время митинга в поддержку Трампа 6 января люди штурмовали Капитолий. Они пытались помешать утвердить победу Джо Байдена на выборах президента. В итоге из здания эвакуировали конгрессменов, Капитолию был нанесен ущерб. В ходе протестов пять человек погибли.