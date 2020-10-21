Адвокат Трампа нашел компромат на сына Байдена

Адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани утверждает, что в компьютере сына Джо Байдена обнаружены материалы сексуального характера. Речь идет о фотографиях несовершеннолетних девочек.

По словам Джулиани, находки уже направлены в полицию штата Делавэр. Адвокат во время программы Newsmax показал сообщения Хантера, адресованные отцу. В них он писал об отношениях с вдовой своего брата Хэлли Байден.

В них утверждалось, что якобы Хэлли обвинила родственника в неподобающем поведении с подростками. По данным газеты Washington Examiner, голый мужчина разговаривал c 14-летней девочкой по Facetime. При этом самf школьница факт беседы отрицала.

Юрист отметил, что в компьютере Байдена-младшего оказалось множество фотографий несовершеннолетних девушек. Защитник Трампа утверждает, что передал все полученные материалы в полицию. Ранее хозяин ремонтной мастерской сделал копию с жесткого диска ноутбука Хантера и отдал ее Джулиани.

До этого про сына Байдена говорили в связи с другим делом. В своем время он работал советником руководства украинской компании Burisma и получал в месяц по 50 тысяч долларов. Сторонники действующего президента считают, что Хантер использовал своего отца для лоббистской работы.

Самого демократа подозревают в давлении на украинские власти. Он добивался увольнения генпрокурора Виктора Шокина. Последний вел расследование в отношении Burisma. Джо Байден обвинения в свой адрес отрицает.

Байден является главным конкурентом Трампа на предстоящих выборах президента США. Они пройдут уже 3 ноября.