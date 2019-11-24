Адвокат Трампа анонсировал компромат на семью Байденов

Личный адвокат президента США Руди Джулиани объявил, что у него есть компромат на семью Байденов, который будет опубликован в случае его исчезновения. Наличие компромата он назвал в шутку своей «страховкой».

«Заявление, которые я несколько раз делал по поводу наличия страховки, на случай если буду принесен в жертву, (было сказано) с сарказмом и относится к документам в моем сейфе о четырех десятилетиях извлечения семьей Байденов финансовой выгоды из служебного положения», — написал Джулиани в Twitter.

Ранее Джулиани заявил, что часто слышит, что Дональд Трамп может принести его в жертву в случае необходимости. Адвокат отверг возможность ухудшения отношения с президентом. Кроме того, он заявил, что у него есть «страховка» на этот случай.

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Сейчас в отношении Дональда Трампа проводится расследование того, насколько он пытался стимулировать Украину возобновить разбирательство по делу семьи Байденов, которое было закрыто еще два года назад. Утверждается, что адвокат президента Руди Джулиани играл в этом процессе ключевую роль, он контактировал с представителями администрации лидера Украины. Из-за этого дела Трампу грозит импичмент.