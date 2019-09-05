Адвокат Рыбин: подвижек по обмену заключенными пока нет

«Подвижек нет», — приводит агентство слова Рыбина.

«Тема чувствительная»: Песков не стал анонсировать дату обмена заключенными с Украиной Подробнее

Отсутствие какой-либо конкретики по этому вопросу также подтвердил и глава Минюста России Александр Коновалов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). Министр отметил, что в рамках обмена домой могут отправить несколько десятков украинцев.

«Какие из этих людей будут переданы, в этом случае я не скажу. Если говорить именно о людях, которые в (эту — прим. ред.) ситуацию попали, то речь может идти о нескольких десятках человек», — цитирует Коновалова РИА «Новости».

В Кремле комментировать ситуацию по обмену заключенными не стали.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «это слишком чувствительная тема, чтобы делать анонсы»