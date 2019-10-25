Адвокат рассказал, как будут перевозить Бутину из США в Россию

Россиянка Мария Бутина должна выйти на свободу в США 25 октября. Этого ждут ее родные, близкие и ее защитник. Адвокат Роберт Дрисколл рассказал о деталях дела Бутиной, подметив в нем несколько странностей.

«Если она покинет тюрьму в пятницу утром и ее заберут агенты миграционной службы, то она сможет быть дома, возможно, в субботу», — рассказал адвокат. Слова Дрисколла привело РИА «Новости».

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Как объяснил адвокат, можно по косвенным сведениям даже приблизительно вычислить, каким рейсом Бутину отправят в Москву. Учитывая, что ее должны будут сопровождать два сотрудника миграционной службы, которым запрещено тратить бюджетные деньги на покупку авиабилета у иностранной авиакомпании, «Аэрофлотом» Бутина вряд ли полетит.

Депортация скорее всего будет выглядеть так: Бутину освободят из тюрьмы на севере Флориды, потом отправят в ближайший крупный аэропорт (это в Атланте), из него перевезут в Европу, ну а там уже они пересядут на московский рейс. В Европе у Бутиной будет возможность позвонить родным и сообщить, что она в пути. Пока же россиянка отбывает последние часы в заключении.

«Она встает утром, насколько я понимаю, совершает утренние пробежки, пробегает пять миль в день. Потом она идет на работу. Она работает в столовой: какое-то время готовила еду, последнее время больше обслуживала посетителей. Это примерно с 10 утра до шести вечера», — рассказал Дрисколл о сложившемся распорядке дня россиянки в тюрьме.

По словам юриста, изначально обвинение было уверено, что россиянка замешана в шпионаже. Отсюда — странности и несостыковки в истории Бутиной. Ей не давали спать, проверяли в тюрьме каждые 20 минут на предмет попыток суицида, за ней пристально наблюдали. Если бы обвинение с самого начала прислушалось к заявлениям Бутиной о невиновности, ее можно было бы было выпустить под залог. Конечно, немалую роль сыграло то, что она россиянка.

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«Если бы она не была русской, — а дело Бутиной нельзя отделять от среды, в которой оно появилось, — то я ни на секунду не сомневаюсь, что ей не предъявили бы обвинения», — заявил адвокат.

Как заметил защитник, при определенных обстоятельствах Бутина могла бы стать живым мостом между США и Россией. По словам юриста, жаль, что дело развернулось в уголовное преследование и арест.

«Она владеет двумя языками, более того, понимает две культуры. Она понимает Америку, думаю, лучше, чем многие русские. И она понимает Россию. Она видит, чему русские могут научиться у Америки, чему мы можем научиться друг у друга… Она приятная девушка, я желаю ей всего наилучшего по возвращении», — резюмировал адвокат.