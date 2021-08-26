Адвокат рассказал, как без проблем путешествовать с ребенком за границей

Адвокат Марина Светлицкая рассказала, как без проблем отправиться за границу, если в отпуске с ребенком будет только один из родителей. Об этом сообщил сайт «ПолитЭксперт».

Для путешествия в другую страну понадобится заграничный паспорт несовершеннолетнего, свидетельство о рождении, документ о родстве или опекунстве. Если фамилии ребенка и его родителя не совпадают, второму нужно иметь с собой свидетельство о браке или смене фамилии. В некоторых случаях будет необходима виза или полис медицинского страхования.

В большинстве случаев согласие на поездку от родителя, которые не поехал в отпуск, не требуется. Самое главное, чтобы до этого не было запрета.