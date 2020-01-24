Адвокат рассказал, что Винник в экстрадиции рискует жизнью

«Мы знаем, что, когда его забирали из больницы, врачи сообщили, что Александра ни в коем случае нельзя перевозить на самолете, поскольку у него заболевание крови… он находится в крайне тяжелом состоянии. В результате голодовки потерял 30% веса. Несмотря на заключение врачей, он оказался в самолете. В самолете стало понятно, что французы получили тяжелобольного человека на руки», — пояснил Мусатов.

По его словам, Винника отвезли в самый старый французский госпиталь, а после этого следователь прокуратуры Парижа попытался допросить его.

«Адвоката, нашего коллегу, не допустили к подзащитному в нарушение норм. Консула вместе с российским врачом не допустили», — уточнил юрист.

Защитник обратил внимание на то, что в настоящее время Винник в тяжелейшем состоянии. Он пояснил, что «существует риск не только для здоровья, но и для жизни».

Ранее Александра Винника нашли в парижской больнице. Его считали пропавшим.