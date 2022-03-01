Адвокат рассказал, чем грозит исключение России из Интерпола

Украина потребовала исключить Россию из Интерпола, но подобные действия являются нецелесообразными. Об этом заявил адвокат Сергей Бадамшин, объяснивший все последствия.

По словам адвоката, при исключении России из Международной организации уголовной полиции силовикам придется успевать добежать до границы, если они захотят кого-либо арестовать.

«Теперь выдачи не будет вообще — ни в одну, ни в другую сторону. Люди, которые проявляют такую инициативу, даже не представляют, какие последствия будут», — сказал Бадамшин изданию «Секрет фирмы».

Он добавил, что требование Украины является нецелесообразным. В случае исключения России, тем, кто скрывается от полицейских, будет достаточно просто пересечь границу. Как отметил адвокат, сейчас сложно делать прогнозы о реальности исключения страны из Интерпола, так как в нынешней ситуации Россия каждый раз ждет чего-то нового.

Ранее глава МИЛ Великобритании Прити Пател сообщила, что Украина попросила британские власти исключить Россию из Интерпола. Она заявила, что страна будет содействовать украинской стороне в этом вопросе.