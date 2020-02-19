Адвокат предложил подать иск на Украину за перекрытие поставок воды в Крым
Адвокат Александр Молохов, возглавляющий рабочую группу по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма считает, что нужно перейти к решительным действиям и подать иск на Украину за перекрытие поставок воды в Крым. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным НСН, Молохов считает, что для этого есть правовая основа. Перекрытие воды по Северо-Крымскому каналу из Днепра наносит ущерб экосистеме полуострова.
Также он напомнил, что дела о защите экосистем международных водотоков — обычная практика для Евросоюза, поэтому подобный иск имеет все шансы на успех.