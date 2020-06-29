Адвокат Порошенко обвинил генпрокурора в фальсификации документов
Игорь Головань, адвокат экс-президента Украины Петра Порошенко, заявил, что Ирина Венедиктова, генпрокурор, совместно со своими коллегами могли фальсифицировать документ о вручении подозрения Порошенко. Об этом сообщило РИА «Новости».
Бывшего лидера страны подозревают в том, что он заставил на тот момент действующего главу Службы внешней разведки Егора Божка поставить Сергея Семочко на должность заместителя начальника киевского управления СБУ.
Порошенко и его адвокаты подозрение не приняли. По их словам, его хотят вручить незаконно. Они подозревают генпрокурора в фальсификации документов.
«„Профессионалы“ перечитали кодекс и постановление волшебным образом появилось в приложениях к ходатайству о применении к Порошенко пресечения — содержание под стражей», — приводит слова Головань «Газета.ru».