Адвокат Порошенко обвинил генпрокурора в фальсификации документов

Бывшего лидера страны подозревают в том, что он заставил на тот момент действующего главу Службы внешней разведки Егора Божка поставить Сергея Семочко на должность заместителя начальника киевского управления СБУ.

Порошенко и его адвокаты подозрение не приняли. По их словам, его хотят вручить незаконно. Они подозревают генпрокурора в фальсификации документов.

«„Профессионалы“ перечитали кодекс и постановление волшебным образом появилось в приложениях к ходатайству о применении к Порошенко пресечения — содержание под стражей», — приводит слова Головань «Газета.ru».