Бывший премьер-министр Болгарии Бойко Борисов задержан на 24 часа. В отношении экс-премьера 17 марта было образовано досудебное производство. Об этом рассказал его адвокат Менко Менков.

Менков подтвердил, что Борисов был задержан как минимум на 24 часа в рамках закона об МВД, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Болгарское национальное радио (БНР).

В доме Борисова, по словам адвоката, прошли обыски, изъято ничего не было. При этом, по утверждению Менкова, обыск был совершен без санкции суда.

Вечером в четверг, 17 марта, Борисова доставили в главное управление МВД в Софии, сообщило Болгарское национальное телевидение.

Как сообщалось ранее, в ходе масштабной полицейской операции были задержаны экс-премьер Борисов и другие бывшие чиновники. Полицейская операция была связана с расследованием свыше 120 случаев злоупотреблений европейскими средствами в Болгарии. Но представители партии бывшего премьера данные о задержании отрицали.

В начале марта активисты в Болгарии и Сербии устроили акции в поддержку спецоперации России. Люди вышли на улицы с плакатами и осудили русофобскую политику НАТО и Евросоюза.