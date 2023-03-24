Мир 24 марта 2023, 14:50 Адвокат подтвердил, что Усс-младший скрылся из-под домашнего ареста в Италии — СМИ Bloomberg: адвокат Артема Усса подтвердил, что подзащитный пропал из-под домашнего ареста РИА «Новости»

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Сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем исчез из-под домашнего ареста в Италии, заявил агентству Bloomberg один из адвокатов подзащитного. По словам юриста, он не знает, где сейчас находится россиянин.

«Мы можем подтвердить, что Артем Усс скрылся, и мы шокированы этим», — рассказал по телефону адвокат.

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Издание отметило, что 40-летний сын губернатора Красноярского края мог покинуть страну на частном самолете. По данным источников, Усс сломал и избавился от электронного браслета, после чего скрылся. Полицейские выломали дверь в его квартиру, но никого там не обнаружили.

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Предприниматель Артем Усс сбежал из-под ареста еще 22 марта. Это случилось через сутки после того, как миланский суд принял решение о передаче россиянина США.

Сына губернатора задержали осенью 2022 года по запросу американских властей. Прокуратура Штатов обвиняет Усса в нарушении санкций, введенных против России. Адвокат Александр Суржин заявил, что обвинения не аргументировали должны образом, а также носят предвзятый характер.