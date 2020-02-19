Адвокат оценил возможный иск России против Украины из-за отсутствия воды в Крыму

«Украина в качестве аргумента в свою защиту будет утверждать, что здесь нет места трансграничному спору, потому что Крым — это территория Украины, и они на своей территории могут делать, что хотят. Но я уверен, что это слабенький аргумент, по одной простой причине: с точки зрения международного права и точки зрения многих стран, Россия — это „оккупирующая держава“, которая в ответе за все то, что происходит на территории Крыма. И даже по логике самой Украины, Россия как „оккупирующая держава“, которая обязана в надлежащем порядке содержать эту территорию, не может не реагировать на то, что происходит на этой территории благодаря соседям», — пояснил Молохов.

Эксперт напомнил, что перекрытый вентиль с водой расположен на территории Украины.

«Поэтому я думаю, что даже в этой логике право „оккупирующей державы“, согласно Женевской конвенции, может быть защищено, в том числе в международном суде ООН. Потому что мы в ответе за эту территорию, у нас есть обязанности, а значит, есть и права», — добавил адвокат.

Молохов обратил внимание на то, что Россия может «парировать аргументы тех, кто будет утверждать, что здесь нет места спору».