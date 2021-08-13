Адвокат оппозиционеров Бабарико и Колесниковой покинул Белоруссию

Юрист штаба претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Илья Салей сообщил, что покинул республику. На своей странице в Instagram он рассказал о причинах переезда и опубликовал фотографию из Варшавы.

«В связи с вынесенным в отношении Виктора Дмитриевича Бабарико приговором и передачей в суд дела Маши Колесниковой и Максима Знака, по которому я был задержан в сентябре 2020 и на сегодняшний день остаюсь обвиняемым, а также принимая во внимание другие события, я принял вынужденное решение временно покинуть Беларусь», — написал Салей.

Илья Салей был задержан в прошлом сентябре, а уже через месяц ему изменили меру пресечения на домашний арест. Еще через несколько месяцев юрист смог свободно передвигаться по стране под залог.

Виктор Бабарико, который ранее возглавлял Белгазпромбанк, был приговорен Верховным судом Белоруссии к 14 годам колонии и штрафу. Ему инкриминировали получение взятки организованной группой, а также доходы, полученные преступным путем.

Протесты в Белоруссии начались после выборов президента, которые прошли 9 августа прошлого года. На них победил Александр Лукашенко, который набрал более 80% голосов. По мнению оппозиции, якобы подсчет голосов был неверным. По стране начались массовые акции, которые затихли через несколько месяцев. В отношении нескольких оппозиционных лидеров были заведены уголовные дела.