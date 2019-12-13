Адвокат обвиняемой в убийстве Шеремета разделил ее желание «лупануть по Киеву»

Адвокат Юлии Кузьменко, подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, Владислав Добош поддержал подзащитную в желании «лупануть по Киеву». Резкое заявление он сделал в Печерском суде.

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«А что же такого сказала Юлия Кузьменко? О том, что лупануть надо по Киеву? Так я об этом тоже говорю. Почему? Потому что люди, которые живут в мирном городе, — не каждый поймет, как чувствуют себя люди, на чьи дома падают бомбы», — привело слова адвоката издание «Страна.ua».

Добош подчеркнул, что эти слова не носят криминальной окраски, и правозащитники «втюхивают побасенки».

Сейчас в суде пауза. Добошу было отказано в заслушивании свидетелей, которые могли доказать местонахождение Кузьменковой в день гибели Шеремета. Адвокат заявил отвод судье Сергею Вовку. Теперь автораспределение суда должно определить судью, который рассмотрит ходатайство об отводе Вовка.

Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко подозревают в том, что именно они заложили взрывчатку под машину, в которой ехал Шеремет в момент взрыва. Суд должен избрать им меру пресечения.