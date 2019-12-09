Адвокат не подтвердил информацию об отказе Греции экстрадировать Винника
«Я пока не подтверждаю эту информацию. Пока не известна даже дата рассмотрения дела. Оно может состояться 20 декабря», — приводит РИА «Новости» слова Мусатова. Ранее федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала агентству, что греческий суд, по последним данным, отменил решение об экстрадиции Винника в США и во Францию.
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Судебный совет Ареопага (Верховного суда Греции) провел слушания по ходатайствам адвокатов об отмене экстрадиции Винника. Уголовный кодекс Греции предусматривает исковые заявления о пострадавших в этом деле, однако их никто не подал. Таким образом, в деле россиянина нет ни пострадавших, ни претензий.
Александра Винника арестовали летом 2017 года по запросу США в Греции. Он приехал туда с семьей на отдых. Штаты обвинили его в создании нелицензионной биржи криптовалют, через которую россиянин якобы отмывал миллиарды долларов. Сам Винник свою вину отрицает.