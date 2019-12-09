Адвокат не подтвердил информацию об отказе Греции экстрадировать Винника

Адвокат россиянина Александра Винника, которого арестовали в Греции по запросу США, Тимофей Мусатов не подтвердил информацию об отмене экстрадиции своего клиента.

«Я пока не подтверждаю эту информацию. Пока не известна даже дата рассмотрения дела. Оно может состояться 20 декабря», — приводит РИА «Новости» слова Мусатова. Ранее федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала агентству, что греческий суд, по последним данным, отменил решение об экстрадиции Винника в США и во Францию.

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Судебный совет Ареопага (Верховного суда Греции) провел слушания по ходатайствам адвокатов об отмене экстрадиции Винника. Уголовный кодекс Греции предусматривает исковые заявления о пострадавших в этом деле, однако их никто не подал. Таким образом, в деле россиянина нет ни пострадавших, ни претензий.

Александра Винника арестовали летом 2017 года по запросу США в Греции. Он приехал туда с семьей на отдых. Штаты обвинили его в создании нелицензионной биржи криптовалют, через которую россиянин якобы отмывал миллиарды долларов. Сам Винник свою вину отрицает.