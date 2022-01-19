Адвокат назвал условия отправки Порошенко в СИЗО

Печерский суд Киева избрал в качестве меры пресечения для бывшего президента Украины Петра Порошенко личное обязательство. В российском законодательстве это аналог запрета определенных действий. Об этом «360» рассказал адвокат Андрей Мишонов.

Он объяснил, что при вынесении такой меры пресечения подсудимый обязан являться в суд по вызовам, а также ему запрещено нарушать некоторые взятые на себя обязательства. К примеру, менять место жительства или выезжать из города.

На время действия этой меры пресечения загранпаспорт подсудимого находится у следователя.

«Мягкость этой меры заключается в том, что человек может находиться дома, ходить на работу, совершать определенные гражданские действия. Но в случае, если он нарушает запреты, установленные судом, меру пресечения поменяют на более суровую и поместят [его] в СИЗО», — пояснил Андрей Мишонов.

Сайт «Громадского телевидения» сообщил, что Печерский суд Киева запретил Порошенко выезжать из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда. Уведомлять о смене места жительства или работы, а также сдать на хранение загранпаспорт.

В случае нарушения Порошенко грозит ужесточение меры пресечения, а также штраф до 4962 гривен (13 тысяч рублей).

Представлявший интересы бывшего президента Украины объявил, что обжалует решение суда. Сам Порошенко заявил, что введенные ограничения помешают его политической деятельности. Он пояснил, что в ближайшее время у него запланированы три визита за границу.

Бывшего украинского лидера обвинили в государственной измене и содействии террористическим организациям. По версии следователей, Порошенко организовал поставки угля из самопровозглашенных республик Донбасса.

Политик с середины декабря находился за границей. Вернулся он только в понедельник, 17 января, и сразу отправился в суд. Прокуроры потребовали арестовать бывшего президента с возможностью внести залог 35,8 миллиона долларов. Но судья избрал мягкую меру.