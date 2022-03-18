Адвокат назвал причину задержания бывшего премьера Болгарии

Экс-премьера Болгарии и лидера партии ГЕРБ Бойко Борисова задержали по делу о вымогательстве. Об этом рассказал его адвокат Менко Менков, сообщило Болгарское национальное радио (БНР).

В случае с Борисовым, как отметил Менков, речь идет не о злоупотреблениях средствами Евросоюза, а о вымогательстве.

«Я не выяснил, в чем конкретно обвиняют Борисова. Есть некие общие слова, в которых написано, что это вымогательство», — процитировало РИА «Новости» слова защитника.

В чем именно заключается это вымогательство, кого касается и когда происходило, не говорится, добавил Менков.

По его словам, пока по этому делу в качестве единственного свидетеля был допрошен действующий премьер-министр страны Кирил Петков.

Ранее Менков подтвердил задержание Борисова на 24 часа. В отношении политика 17 марта было образовано досудебное производство. Экс-премьер был доставлен в главное управление полиции. Его и других бывших чиновников задержали в ходе масштабной полицейской операции. Она связана с расследованием свыше 120 случаев злоупотреблений европейскими средствами в Болгарии.