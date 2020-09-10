Адвокат Колесниковой подаст заявление из-за угроз белорусской оппозиционерке

Члену Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой угрожали убийством. Об это рассказала ее адвокат Людмика Казак.

«Мария также столкнулась с угрозами физической расправы, которые, находясь в здании Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь, воспринимать кроме как реальными не могла», — заявила Казак. Ее слова приводит портал Ura.ru.

Казак добавила, что Колесникова будет подавать заявление из-за угроз лишения жизни. Защитница не уточнила, кто именно угрожал оппозиционеру.

Также на теле Колесниковой обнаружили ушибы, однако речи про побои не идет. В СИЗО к ней приезжали врачи из-за проблем с сердцем. Сама Колесникова уверена, что ее похитили, и будет в связи с этим подавать заявление в милицию, чтобы стражи порядка нашли виновных в произошедшем.

Колесникову задержали после того, как она попыталась выехать на Украину. Сейчас женщина проходит в качестве подозреваемой в деле о призывах к захвату власти. В этом же обвиняют другого члена Координационного совета — Максима Знака.