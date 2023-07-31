Мир 31 июля 2023, 18:46 Адвокат Ярмуш заявила, что ЕС не имеет правовых оснований для конфискации активов России

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Европа не имеет оснований для конфискации российских активов. Такой информацией поделилась адвокат по международному праву Мария Ярмуш. Об этом сообщило радио Sputnik.

Она пояснила, что даже санкции не позволяют изымать российские средства в пользу Евросоюза. Однако иск со стороны России вряд ли поможет решить данный вопрос. По словам Ярмуш, в ответ на действия Европы страна могла бы взыскать зарубежные активы на ее территории в качестве компенсации своих потерь.