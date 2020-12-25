Адвокат хоккеиста Радулова рассказал, как банк обманул его клиента на 1,5 млрд рублей

Нападающий клуба НХЛ «Даллас Старз» Александр Радулов с 2015 года переводил в некий российский банк свою зарплату. У банка отозвали лицензию, но финансовая организация постоянно уговаривала не заявлять в полицию, так как «деньги все еще работают», утверждает адвокат Сергей Ташков. В этом году Радулов прилетел в Россию, разобрался с документами и выяснил, что его обманули на 1,5 миллиарда рублей.

«Саша приезжает в этом году в Россию, пока карантин, мы начинаем разбираться в документах и понимаем, что это банальный обман. Попытались как-то решить вопрос, встретиться с людьми этими досудебно, в мировом порядке, они начали от нас бегать», — рассказал «360» адвокат хоккеиста Сергей Ташков.

Собеседник добавил, что этот банк обманул таким образом нескольких спортсменов. Несколько лет назад завели уголовное дело по статье «Мошенничество», но пострадавших не нашли — обманщики ловко обработали всех своих клиентов, убедив их, что деньги в целости и сохранности и жаловаться никуда не стоит.

«Теперь все это вскрылось. Первый спортсмен заявит об этой проблеме, за ним потянутся другие. Но у нас самый большой [вклад]. У Радулова было вложено около 1,5 миллиарда [рублей]», — подчеркнул Ташков и добавил, что эти банкиры начали вести себя агрессивно. Они связались с менеджерами хоккеиста в НХЛ и заявили, что запросят информацию обо всех налогах Радулова в Соединенных Штатах. Это странная угроза, так как в США невозможно не платить налоги.

«Они об этом не знали. Менеджеры посмеялись. Сказали: „Дураки, что ли?“ <…> Мы приняли решение это осветить», — поделился собеседник.

Сейчас Радулов в Москве и на днях сам расскажет о ситуации.