Адвокат Ассанжа прокомментировал решение суда о лишении его эквадорского гражданства

Ранее суд принял решение лишить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа гражданства Эквадора. Его адвокат Карлос Поведа в разговоре с RT назвал решение незаконным.

«У Ассанжа не было возможности воспользоваться правом на защиту, которое он просил предоставить, находясь в тюрьме „Белмарш“. Кроме того, у него не было возможности связаться ни с британскими, ни с эквадорскими адвокатами. У Ассанжа также не было возможности представить доказательства», — сказал юрист.

Он добавил, что считает решение суда политическим, поскольку оно было основано на отчете Генеральной ревизионной комиссии. Возглавлявший на тот момент комиссии Пабло Сели, по словам Поведы, сейчас обвиняется в коррупции и проходит по 18 уголовным делам.