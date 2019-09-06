Адвокат A$AP Rockу получил огнестрельное ранение в Швеции
Адвокат американского рэпера A$AP Rocky Хенрик Олссон Лилджа получил огнестрельное ранение в Швеции. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на TMZ.
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Олссон выходил из дома, когда на него напал человек. Он выстрелил ему в грудь и голову. По словам соседей, они дрались на лестничкой площадке. После ранения адвокат смог самостоятельно вызвать скорую и полицию. Его госпитализировали.
Местные полицейские задержали нескольких подозреваемых в нападении. Неизвестно, связано ли это преступление с рэпером A$AP Rocky и его недавней дракой.