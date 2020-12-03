Адольф Гитлер победил на выборах в Намибии

За Адольфа Гитлера Уунона проголосовали 85% избирателей. В комментарии немецкой газете Bild Гитлер из Намибии подчеркнул, что «не имеет никакого отношения» к нацистской идеологии.

«Мой отец назвал меня в честь этого человека. Он, вероятно, не понимал, что олицетворял Адольф Гитлер», — заявил тезка фюрера.

По его словам, в детстве он считал свое имя совершенно нормальным. Только в подростковом возрасте он понял, что Гитлер хотел завоевать весь мир.

Африканский политик рассказал, что жена завет его Адольфом. Но обычно его называют Адольф Уунона. Менять свое имя он не собирается, поскольку считает, что уже слишком поздно. Гитлер сказал, что в его планы точно не входит покорять весь мир.

Победа в выборах дала ему место в региональном совете. Партия политика СВАПО получила 57% голосов по всей стране.

Намибия была немецкой колонией с 1884 года и называлась Германская Юго-Западная Африка. Однако влияние Германской империи на это государство закончилось после Первой мировой войны.