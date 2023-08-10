Мир 10 августа 2023, 08:49 Адмирала ВМС США Ставридиса уличили в поддержке нацистов на Украине Экс-разведчик Риттер: нацистским приветствием украинцев адмирал Ставридис опозорил форму Официальный сайт президента Украины

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Адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис употребил в соцсетях приветствие украинских нацистов и запятнал честь мундира. Бывший американский разведчик Скотт Риттер написал об этом в X (бывшем Twitter).

«Это делает вас сторонником нацизма. Вы позорите форму, которую когда-то гордо носили», — заявил он.

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Скотт Риттер напомнил Джеймсу Ставридису, что прославляющая Украину фраза, которой он закончил один из своих твитов, стала боевым кличем последователей Степана Бандеры. Они выкрикивали ее, служа нацисткой Германии в годы Второй мировой войны, убивая женщин и детей.

Адмирал в соцсетях заступился за украинскую армию, которую сенатор Томми Табервилль назвал командой младшеклассников по сравнению с российскими военными — студентами колледжа. Джеймс Ставридис заявил, что тот ошибся, и приписал в конце украинское приветствие.

Если в Хорватии лозунг бандеровцев посчитали неприемлемым, то в Германии употребили на самом высоком уровне. «Известия» сообщили, что канцлер Олаф Шольц в мае произнес его во время вручения президенту Украины Владимиру Зеленскому премии имени Карла Великого.