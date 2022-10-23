Адмирал ВМС США Гилдэй: конфликт вокруг Тайваня может обостриться | 360°

Мир 23 октября 2022, 03:56 Адмирал ВМС США Гилдэй: конфликт вокруг Тайваня может обостриться Адмирал ВМС США Гилдэй заявил о риске эскалации конфликта вокруг Тайваня freepik

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Эскалация конфликта вокруг Тайваня может произойти до конца года, такое мнение выразил адмирал ВМС США Майк Гилдэй. Об этом сообщило западное издание Defense News.

По данным ЦРУ, глава КНР Си Цзиньпин якобы поручил военным подготовиться военного контроля над Тайванем к 2027 году. По словам Гилдэя, китайцы за последние 20 лет выполняли свои обещания раньше запланированного.

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«Когда мы говорим о временном интервале до 2027 года, по-моему, он должен быть до (конца — ред.) 2022 или потенциально 2023 года, я не могу это исключить», — пояснил он.

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Гилдэй подчеркнул, что отправленные в азиатский регион корабли ВМС США должны быть готовы к бою. Вместе с тем адмирал указал на необходимость модернизации американского флота. Кораблям не хватает дальнобойного вооружения, а также высокотехнологичной многоуровневой обороны.

В конце лета обстановка вокруг Тайваня обострилась из-за визита американского политика Нэнси Пелоси. Позднее власти региона заявили, что не отказываются от своей свободы и самоопределения.