Адмирал США: новое оружие России серьезно изменит характер ее ядерных сил

Новое российское оружие специально разработано для противостояния современным комплексам противоракетной обороны. Военные США считают, что это серьезно меняет характер ее ядерного комплекса.

Глава Стратегического командования Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард выразил озабоченность по поводу модернизации ВС России. Его выступление на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам Вооруженных сил процитировал ТАСС.

«Модернизация [Россией своих ВС] включает такие новые технологии в системы вооружений, как способный нести ядерное оружие <…> гиперзвуковой [комплекс] «Авангард», — заявил Ричард.

Речь идет о стратегическом комплексе «Буревестник», ракетном комплексе «Авангард», гиперзвуковой крылатой ракете «Циркон» и беспилотном подводном аппарате «Посейдон».

Ричард подчеркнул, что изменения характера вооружения РФ носят несимметричный стратегический характер. Новый потенциал Москвы, по его мнению, делает своей мишенью США и представляет опасность для их союзников. Адмирал отметил, что прошли те времена, когда Вашингтон мог безнаказанное проецировать свои силы за рубежом. Поэтому он призвал как можно скорее приступить к масштабной модернизации ядерного арсенала США.

«Мы можем достичь точки, при которой никакой объем денежных средств не позволит адекватным образом купировать стоящую перед нами оперативную угрозу», — предупредил адмирал.

По мнению генерального директора и генерального конструктора НПО Машиностроения Александра Леонова, гиперзвуковой блок «Авангард» улучшить с точки зрения увеличения скорости уже нельзя. Попросту некуда. Но можно совершенствовать параметры системы преодоления ПРО и наведения. Такие работы уже ведутся.