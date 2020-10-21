Адмирал объяснил, почему не стоит переживать из-за новых военных баз Украины на Черном море
«Это политиканство, потому что строительство настоящей базы — против кого? Если против Крыма, то там базируется мощнейшая межвидовая группировка», — заявил Касатонов в беседе с НСН.
Адмирал уверен, что новые украинские военные базы никакого стратегического или оперативного значения иметь не будут. Поэтому Россия может не беспокоиться на этот счет. После завершения строительства базы останутся невостребованными. НАТО и Турция тоже не заинтересуются ими, добавил Касатонов.
Президент Украины Владимир Зеленский во время традиционного обращения к Верховной раде рассказал о планах построить две новые военные базы «для защиты Черноморского региона». Он также заявил, что в 2020 году бюджет на армию оказался максимальным за всю историю страны, и пообещал, что в следующем году не позволит его уменьшить. Украинские военные силы получили из бюджета более четырех миллиардов долларов за текущий год.