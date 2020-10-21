Адмирал объяснил, почему не стоит переживать из-за новых военных баз Украины на Черном море

Никакой опасности для России новые военные базы Украины на Черном море не представляют. Таким мнением поделился бывший командующий Черноморского флота России адмирал Игорь Касатонов.

«Это политиканство, потому что строительство настоящей базы — против кого? Если против Крыма, то там базируется мощнейшая межвидовая группировка», — заявил Касатонов в беседе с НСН.

Адмирал уверен, что новые украинские военные базы никакого стратегического или оперативного значения иметь не будут. Поэтому Россия может не беспокоиться на этот счет. После завершения строительства базы останутся невостребованными. НАТО и Турция тоже не заинтересуются ими, добавил Касатонов.

Президент Украины Владимир Зеленский во время традиционного обращения к Верховной раде рассказал о планах построить две новые военные базы «для защиты Черноморского региона». Он также заявил, что в 2020 году бюджет на армию оказался максимальным за всю историю страны, и пообещал, что в следующем году не позволит его уменьшить. Украинские военные силы получили из бюджета более четырех миллиардов долларов за текущий год.