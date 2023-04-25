Мир 25 апреля 2023, 04:36 Адмирал назвал цели украинских беспилотников в Севастополе Адмирал Селиванов: ВСУ стараются с помощью дронов потопить какой-нибудь корабль РИА «Новости»

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Экс-начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов объяснил цель прилета украинских дронов в Севастополь. В интервью «Известиям» военный заявил, что ВСУ стараются потопить какой-нибудь корабль или нанести ему повреждения.

Речь идет об атаке беспилотников бухты в Севастополе ранним утром 24 апреля.

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«Пытаются продемонстрировать, что они воюют и достают до Севастополя — главной базы Черноморского флота. Хотят прорваться туда, может, в причал попасть или в корабль, и распространить эту новость на весь мир», — пояснил Селиванов.

Однако украинская сторона не учла, что российские военные готовились и к такому варианту, поэтому давно организовали противодиверсионную защиту. И с учетом предыдущих действий беспилотников, защита там построена надежно.

Адмирал не сомневается, что ВСУ будут пробовать нанести удар по Севастополю до тех пор, пока не завершатся боевые действия. По данным источников газеты, налет на Севастополь совершили дроны, аналогичные тем, что уничтожили в марте. С них убрали все выступающие части типа антенн, видеокамер, чтобы технику было сложнее обнаружить. Все оборудование находилось внутри корпуса.

Несмотря на это, все три тремя безэкипажных быстроходных катера были уничтожены на подходе к бухте.

Минобороны России позднее сообщило, что беспилотные катера, пытавшиеся атаковать Севастополь, были запущены из Одессы. Это показал анализ маршрута движения беспилотников.