Адмирал НАТО заявил о возможности открыть огонь по российским кораблям в Черном море

Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк рассказал, в каком случае НАТО обстреляет российские корабли в Черном море. Заявление военного опубликовало издание Business Insider.

По словам Берка, если иностранный самолет пролетает рядом с эсминцами НАТО, то командиры сами решают, стоит ли им стрелять. Адмирал считает, что российские силы сами провоцируют альянс.

«Можно утверждать, что они провоцируют нас на то, чтобы мы нанесли удар первыми. Мы не собираемся делать это первыми без провокации, но при этом я не собираюсь требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть», — сказал Берк.

При этом Берк отметил, что Россия в последнее время сильно модернизировала технику. Особенно это касается оснащения подводных лодок. Кроме того, Берк считает, что Москва смогла извлечь правильные уроки из военных операций США в Ираке и Афганистане.

В конце июня стало известно о провокации со стороны сил НАТО. В районе мыса Фиолент в Черном море на территорию РФ без предупреждения вошел эсминец Defender. Российские пограничники пытались связаться с его командованием, а потом сделали предупредительные выстрелы. Тогда незваный гость изменил курс и покинул российские воды.

На следующий день двигаться к Керченскому проливу начал нидерландский фрегат Evertsen. Но пересечь границы РФ он не успел: в воздух были подняты военные истребители и бомбардировщики. Фрегат изменил курс и миновал Керченский пролив.