Мир 04 июля 2023, 02:55 Адмирал НАТО заявил, что Украина не получит F-16 Адмирал НАТО Бауэр: Украина не получит истребители F-16 до завершения контрнаступления Unsplash

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Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Украине не стоит рассчитывать на истребители F-16 до окончания контрнаступления. Сложность заключается в обучении пилотов, технических специалистов, обеспечении логистической организации для самолетов, пояснил глава комитета в интервью радиостанции LBC.

«Он (вопрос о предоставлении истребителей — прим. ред.) не будет решен в краткосрочной перспективе для этого контрнаступления», — посчитал адмирал.

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Бауэр признал, что украинским военным сложно передвигаться на передовой. Он назвал серьезными препятствиями для их транспорта три линии обороны и большие минные поля.

Киев рассчитывает получить истребители F-16 в этом году, но по прогнозам западных СМИ это случится не раньше начала 2024 года.

Ранее сообщалось, что Дания выведет из эксплуатации истребители F-16 в 2025 году, а не в 2027-м, как планировалось ранее. Это может приблизить передачу боевых самолетов Украине.