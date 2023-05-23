Мир 23 мая 2023, 23:50 Администрацию Зеленского уличили в незаконном переделе украинского бизнеса Politico: администрация Зеленского ведет незаконный передел бизнеса Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Администрация президента Украины Владимира Зеленского с начала российской спецоперации стала незаконно переделывать бизнес-сектора страны с привлечением служб безопасности. Об этом написал в своей статье обозреватель Politico Джейми Деттмер.

В материале журналист сослался на источники. Неназванный руководитель украинской компании в разговоре с Деттмером уличил администрацию главы Киева в сосредоточении в своих руках неограниченной власти, чего ранее не происходило.

Реклама

«Ни одна прежняя администрация не сосредоточивала в своих руках столько власти, это неограниченная власть. А из-за конфликта она стала неприкасаемой в глазах международного сообщества и средств массовой информации», — сказано в статье.

Новые собственники, как указал обозреватель, пытаются перераспределить состояние «старой» элиты, пренебрегая при этом нормами права, а также используя вымогательства, грабежи и устранение конкурентов. По мнению Деттмера, это не только отпугивает иностранных инвесторов, но также и убеждает западные страны в неразрешимости проблемы коррупции в стране.

В конце апреля журналист Сеймур Херш рассказал, что глава ЦРУ Уильям Бернс отчитал Зеленского за новые автомобили Mercedes, на которых чиновники и генералы передвигаются по Киеву. По словам лауреата Пулитцеровской премии, Штаты уличили в коррупции 35 украинских чиновников, пофамильный перечень передали властям Украины. После этого уволили 10 человек.