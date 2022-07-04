Американские военные насторожились из-за активности России и Ирана на Ближнем Востоке. Удар по боевикам вблизи военной базы в Ат-Танфе в Сирии заставил Белый дом задуматься об угрозе продавливания «красной линии» США на Ближнем Востоке, сообщило издание Washington Post.

«Всплеск российских и иранских маневров, направленных против интересов США на Ближнем Востоке, вынудил нового военного командующего в этом регионе заранее задуматься о том, как восстановить сдерживание, не разжигая более широкий конфликт», — указал автор статьи.

Глава Центрального командования США Майкл Эрик Курилла обсудил с солдатами, дислоцированными в восточной Сирии, июньский удар российских войск по боевикам оппозиции у базы в Ат-Танфе. Его нанесли в ответ на подрыв автомобиля, в котором пострадали сирийские правительственные войска. Вс РФ уведомили американцев о маневре за 35 минут до него.

Этот случай совпал с эскалацией провокаций со стороны Ирана, когда быстроходные катера Тегеранского Корпуса стражей исламской революции подкрались к американским судам в Персидском заливе. Американские военные опасаются, что увидев это, ключевые ближневосточные союзники, в том числе Саудовская Аравия, ОАЭ и Израиль, проявят нетерпение, остро осознавая, что внимание Вашингтона и его военный капитал отвлекаются на что-то другое.

«Это придало новую остроту классической стратегической проблеме: сколько преследований готовы терпеть Соединенные Штаты и как они могут удержать противников от проверки „красной линии“ Вашингтона?», — отметило издание.