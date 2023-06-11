Мир 11 июня 2023, 17:14 Администрацию Байдена упрекнули в политической слепоте после нового транша на оружие Украине Сенатор Пушков заявил о непонимании властей США последствий военной помощи Украине U.S. Department of Defense

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Администрация президента США Джо Байдена объявила о выделении очередной военной помощи Украине на сумму 2,1 миллиона долларов. Последствий своего решения власти страны не осознали до сих пор. Об этом в своем Telegram-канале написал член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков.

Он подчеркнул, что готов ответить на вопрос американского предпринимателя Илона Маска «Чем это кончится?», который миллиардер адресовал администрации Байдена.

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Пушков подчеркнул, что власти США пока сами не осознали последствий, к которым приведет их решение.

«Она (администрация президента США — прим. ред.) несется вскачь по пути войны, как зашоренная лошадь, видя перед собой геополитический мираж в виде поражения России, и, похоже, не хочет воспринимать какие-либо другие сценарии», — написал Пушков.

Сенатор отметил, что параллельно Байден воюет со своим предшественником Дональдом Трампом, спорит с республиканцами и проводит месячники в поддержку ЛГБТ, делая вид, что проблем у США нет никаких. Но все это иллюзия, которая рано или поздно развеется, и тогда придется отвечать на все неудобные вопросы.

Новый пакет военной помощи Украине власти США планируют потратить на боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot и ракетных систем залпового о HIMARS заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Он добавил, что Пентагон дополнительно направит системы противовоздушной обороны и противотанковой борьбы Avanger и Stinger.