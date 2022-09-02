Мир 02 сентября 2022, 03:28 Поделиться Telegram

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Viber Администрацию Байдена уличили в цензуре соцсетей Unsplash

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Администрация американского лидера Джо Байдена постоянно занималась цензурой социальных сетей. Об этом в своем совместном заявлении сказали генпрокурор Луизианы Джефф Лэндри и его коллега из Миссури Эрик Шмитт.

«Представленные коммуникации показывают обширное „предприятие по цензуре“ между множеством федеральных агентств. Выявлено 45 федеральных чиновников, которые общались с платформами социальных медиа о „неверной информации“ и цензуре» — привело РИА «Новости» цитату из документа.

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По словам генпрокуроров, руководство США регулярно общались с представителями крупнейших онлайн-платформ. Эти занимался как Белый дом, так и ФБР, Министерство внутренней безопасности, Минздрав, Минфин, избирком и другие американские госструктуры.

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Лэндри и Шмитт направили в федеральный суд совместное прошение. Они потребовали, чтобы Минюст предоставил всю информацию о взаимодействии властей США с главными соцмедиа.

«Министерство юстиции уже передало коммуникации между рядом федеральных чиновников и социальными сетями, но отказалось предоставить данные о взаимодействии государственных служащих высшего уровня с социальными медиа», — пояснили в заявлении.

Генпрокуроры сослались на одну из переписок 2021 года, в которой представитель Facebook* говорил о встрече с сотрудниками Белого дома. Тогда речь шла о борьбе с «неверной информацией».

*Facebook — принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен в РФ.

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