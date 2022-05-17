Поставками вооружения на Украину власти США способствуют эскалации конфликта, а не его прекращению. Это может привести к фатальным последствиям, отметил в своей колонке обозреватель The American Thinker Джеймс Поплар.

«Прежде чем вступать в вооруженный конфликт, мы должны иметь четко определенную конечную цель и стратегию ее достижения. Сейчас у нас нет ни того, ни другого», — написал он.

История ничему не научила администрацию Джо Байдена, которая продолжила бездумно накачивать Украину оружием. Если в начале спецоперации военная помощь оказывалась для ее скорого завершения, то после визита министра обороны Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена в Киев риторика изменилась — теперь американские власти прямо заявляют, что стремятся не помочь Украине, а истощить Россию. Этот сдвиг позиции совпал с отказом от дипломатических усилий.

Джеймс Поплар предупредил, что перемены произошли без учета мнения самих американцев. Поддержка Украины в таком формате несет серьезные риски, в том числе конфликта между двумя крупнейшими ядерными державами мира. Он назвал политику Белого дома хождением по скользкой дорожке, которая может привести к Армагеддону.