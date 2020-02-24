Последние полтора года администрация президента США Дональда Трампа составляла списки лояльных главе государства чиновников и нелояльных, которые должны лишиться своих постов. Среди них оказался и посол США в Москве Джон Салливан.

Об этом изданию Axios сообщила дюжина правительственных источников. Изначально Госдеп собирал компромат на действующего на тот момент главу администрации США Шона Дуси. Его подозревали в противодействии работе американского правительства.

Со временем в список попали действующий посол США в России Джон Салливан, заместитель госсекретаря по политическим вопросам Дэвид Хейл и второй заместитель по вопросам управления Билл Тодд.

Издание утверждает, что Трамп задолго до попытки импичмента начал охоту «на плохих ребят» в правительстве. Его консультанты также подыскивали лояльных ему людей, чтобы заменить попавших в черный список чиновников.

Источники издания упомянули несколько консервативных политиков, в частности штатного сотрудника Сената Барбару Ледин и жену судьи Верховного суда Кларенса Томаса.

Источники сообщили, что после попытки импичмента Трамп уверен, что его правительство кишит «змеями», которых надо немедленно уволить и заменить.

Через несколько недель после вступления в должность посла Джон Салливан заявил, что отношения США и России достигли самой низкой точки за последние 30 лет. Он пообещал исправить эту ситуацию и назвал совместную работу Вашингтона и Москвы «абсолютной необходимостью».